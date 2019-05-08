Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с ИраномRT на русском 04:03

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Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения. «СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться», — приводит Интерфакс заявление МИД КНР.

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

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