Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с ИраномRT на русском 04:03

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения. «СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться», — приводит Интерфакс заявление МИД КНР.
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Флоранс Парли
Ровно год назад США решили выйти из соглашения и больше его не соблюдать. Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения.
— Флоранс Парли, французский политикГазета.Ru 05:52

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