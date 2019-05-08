Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с ИраномRT на русском 04:03
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения. «СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться», — приводит Интерфакс заявление МИД КНР.
Читать в источнике
Оценить76
Ровно год назад США решили выйти из соглашения и больше его не соблюдать. Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения.
— Флоранс Парли, французский политикГазета.Ru 05:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия
Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ
Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Спорт
Логинов женится на украинской биатлонистке
Российский биатлонист Александр Логинов в ближайшее время женится на завершившей карьеру украинской биатлонистке Марии Кручовой.
Обновлено в 04:40
Политика
США превращаются из союзника Германии в её противника
Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Технологии
Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж
Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства".
Обновлено вчера в 17:54
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской
Обновлено в 07:10
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Обновлено в 04:27
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Политика
Владимир Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк»
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства может поучаствовать в традиционной акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 05:54
Игры
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01
Хоккей
Радулов не сыграет на чемпионате мира — 2019 из-за травмы
Нападающий «Далласа» Александр Радулов не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 07:07
Общество
Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен
Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
Наука
Археологи вскрыли священную гробницу возрастом 4 тысячи лет
Индийские археологи откопали два саркофага возрастом около четырех тысяч лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 04:06
Технологии
Химики из МГУ проследили за миграциями радионуклидов в озерах у НПО «Маяк»
Обновлено в 07:02
Авто
Электрокар Range Rover Evoque появится не раньше 2025 года
Британская автомобилестроительная компания Range Rover в 2025 году планирует представить электрокроссовер Evoque.
Обновлено в 04:20
Общество
Люди стали чаще и больше употреблять алкоголь
Как отмечается, на основе данных, полученных из 189 стран, потребление алкоголя с 1990 по 2017 года возросло на 70%.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подавлении огневых точек ВСУ в Донбассе
"В результате открытия адекватного ответного огня нашими защитниками для подавления огневых точек противника один украинский оккупант был убит, еще трое получили ранения", - сказал Филипоненко.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Обновлено в 07:39