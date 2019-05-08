Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с ИраномRT на русском 04:03

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения. «СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться», — приводит Интерфакс заявление МИД КНР.
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Флоранс Парли
Ровно год назад США решили выйти из соглашения и больше его не соблюдать. Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения.
— Флоранс Парли, французский политикГазета.Ru 05:52

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В Берлине сожалеют из-за решения Ирана по СВПД

РИА Новости07:53

Иран начинает выход из ядерной сделки

Вести.Финанс03:10

Китай заявил о выполнении Ираном ядерной сделки

Коммерсантъ04:09

«Нет ничего хуже»: Франция о решении Ирана по «ядерной сделке»

Газета.Ru05:52

Китай и Франция выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

Комсомольская правда04:04

Германия сожалеет о решении Ирана по ядерной сделке

RT на русском07:56

Берлин сожалеет в связи с решением Ирана по СВПД

ТАСС07:52
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия

Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ

Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
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Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Спорт

Логинов женится на украинской биатлонистке

Российский биатлонист Александр Логинов в ближайшее время женится на завершившей карьеру украинской биатлонистке Марии Кручовой.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы

Обновлено в 07:23
Политика

США превращаются из союзника Германии в её противника

Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Технологии

Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Экономика

Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае

Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства".
Обновлено вчера в 17:54
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 20:45
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

Обновлено в 07:10
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына

Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

Обновлено в 04:27
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Политика

Владимир Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства может поучаствовать в традиционной акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 05:54
Игры

Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019

Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01
Хоккей

Радулов не сыграет на чемпионате мира — 2019 из-за травмы

Нападающий «Далласа» Александр Радулов не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 07:07
Общество

Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен

Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
Наука

Археологи вскрыли священную гробницу возрастом 4 тысячи лет

Индийские археологи откопали два саркофага возрастом около четырех тысяч лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 04:06
Технологии

Химики из МГУ проследили за миграциями радионуклидов в озерах у НПО «Маяк»

Обновлено в 07:02
Авто

Электрокар Range Rover Evoque появится не раньше 2025 года

Британская автомобилестроительная компания Range Rover в 2025 году планирует представить электрокроссовер Evoque.
Обновлено в 04:20
Общество

Люди стали чаще и больше употреблять алкоголь

Как отмечается, на основе данных, полученных из 189 стран, потребление алкоголя с 1990 по 2017 года возросло на 70%.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подавлении огневых точек ВСУ в Донбассе

"В результате открытия адекватного ответного огня нашими защитниками для подавления огневых точек противника один украинский оккупант был убит, еще трое получили ранения", - сказал Филипоненко.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Обновлено в 07:39
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