Ведущий российского государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв заявил, что в эфире выйдет телемост с Украиной. Со стороны соседнего государства участие в прямом эфире примет канал NewsOne, сообщается в Twitter «Вестей».

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Политика МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.

Политика Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.

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