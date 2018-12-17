Культура

Венедиктов оскорбил Киселева за слова о журналистке Фельгенгауэр
Известия
11:04

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов разместил на своей странице в Twitter пост, в котором допустил оскорбительное высказывание в адрес телеведущего Дмитрия Киселева.
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Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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