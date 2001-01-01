Футбол

Кирьяков: «Не исключаю, что „Аякс“ сотворит ещё одну сенсацию»Евро-футбол.ру 07:05

Ювентус — Аякс
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
"Реал" ведь сыграл с "Аяксом" в открытый футбол, и мы видели, как молодежь неслась в свободные зоны, брала игру на себя. Думаю, итальянцы будут все это учитывать и сыграют прагматично.
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Ринат Билялетдинов: С «Ювентусом» «Аяксу» не удастся повторить то, что было с «Реалом»

Советский спорт07:24

Кирьяков: «Не исключаю, что „Аякс“ сотворит ещё одну сенсацию»

Евро-футбол.ру07:05
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