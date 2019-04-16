Футбол
Кирьяков: «Не исключаю, что „Аякс“ сотворит ещё одну сенсацию»Евро-футбол.ру 07:05
"Реал" ведь сыграл с "Аяксом" в открытый футбол, и мы видели, как молодежь неслась в свободные зоны, брала игру на себя. Думаю, итальянцы будут все это учитывать и сыграют прагматично.
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Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку
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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
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В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
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В украинской Генпрокуратуре заявили, что президент Петр Порошенко несет личную ответственность за то, что пять лет спустя уголовные дела по событиям "майдана" 2014 года так и не расследованы до конца и не доведены до судебных вердиктов.
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«Лаборатория Касперского» обнаружила критическую уязвимость в Windows
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Экономика
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Предлагается не взыскивать подоходный налог, если после вычета их зарплата будет ниже прожиточного минимума.В среднем, если смотреть по стране, то это зарплаты меньше 13 тысяч рублей, пишут «Известия».
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Выяснилось, что таким образом ему отомстили изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
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Сергей Моня — о завершении карьеры: «Каких-то праздничных церемоний не будет»
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Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
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Ученые связали российские дачи с преждевременной смертью мужчин
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