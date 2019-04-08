Политика

Кирстьен Нильсен покинула пост министра внутренней безопасности СШАREGNUM вчера в 22:01

Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен ушла в отставку. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп. Американский лидер поблагодарил Нильсен за службу.
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Дональд Трамп
Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 18:07

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