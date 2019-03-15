Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взяткеВедомости вчера в 09:20

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Ранее о заключении Белоусова под стражу ходатайствовали следователи.
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Игорь Трунов
Сегодня в 12 часов Вадима Белоусова пригласили якобы на допрос по поводу возможности его поездки в Белоруссию в составе парламентской делегации. На самом деле, его доставили в суд на рассмотрение вопроса по мере пресечения.
— Игорь Трунов, российский политикКоммерсантъ Челябинск вчера в 07:21
с чего всё началось

СК просит суд арестовать депутата Госдумы Белоусова

Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова. Как уточнил ТАСС его адвокат Игорь Трунов, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
ТАССвчера в 06:07

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Заподозренный во взятке в 3 млрд рублей депутат назвал обвинения несправедливыми

Говорит Москва01:24

Обвиняемого во взятке в 3,5 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова отпустили из зала суда

ТК Звездавчера в 09:43

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

РИА Новостивчера в 19:28

Суд отказал СКР в аресте депутата Госдумы от «Справедливой России»

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RT на русскомвчера в 19:16

Суд в Екатеринбурге отказал следствию в аресте депутата Госдумы Белоусова

ТАССвчера в 09:11

Депутата Госдумы Белоусова задержали по обвинению в получении взятки в 3 млрд рублей

Интерфаксвчера в 06:22
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