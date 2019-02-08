Общество

Киров поддержит «Марш материнского гнева»Эхо Москвы - Киров 08 февраля в 09:11

Киров поддержит «Марш материнского гнева». Акция пройдет 10 февраля в 12 часов у здания городской администрации. Организаторами выступают партия ПАРНАС, движения «Открытая Россия» и «Солидарность».
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В Петербурге задержали организатора «Марша материнского гнева», который пройдет 10 февраля в российских городах

Эхо Москвывчера в 10:17

Активисты не намерены отказываться от планов провести акцию в поддержку Анастасии Шевченко в ряде российских городов

Росбалт08 февраля в 11:01

Московская Хельсинская группа встала на защиту несанкционированного «Марша материнского гнева»

Infox.ru08 февраля в 10:16

Киров поддержит «Марш материнского гнева»

Эхо Москвы - Киров08 февраля в 09:11

Тюменцы выйдут на пикет в поддержку ростовской активистки «Открытой России», находящейся под арестом

Сайт Тюмени 72.ru07 февраля в 09:30

Московская мэрия отказалась согласовать «Марш материнского гнева»

Snob.ru05 февраля в 00:47
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Происшествия

Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»

Обновлено в 07:52
Происшествия

Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву

Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля.
Обновлено в 15:28
Общество

В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

Обновлено в 09:07
Происшествия

СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром

Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек

В результате взрыва в жилом доме на юге Стокгольма погиб человек.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Падение метеорита в Венесуэле сняли на видео

В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле.
Обновлено в 10:51
Музыка

Украину на «Евровидении-2019» может представить гражданка России

Обновлено в 15:12
Происшествия

Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник школьнице

Охранники одного из ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник 15-летней школьнице, протащив девочку по лестнице.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад

В Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад.
Обновлено в 14:38
Кино

«Фаворитка» получила премию BAFTA как лучший британский фильм

Картина "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса стала лучшим британским фильмом по версии премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Обновлено в 14:43
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены

Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.
Обновлено в 12:38
Футбол

Головин получил травму в матче за «Монако»

Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилась видеозапись ракетной атаки на советский средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.
Обновлено в 10:12
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Обновлено в 05:02
Политика

Архиепископ РПЦ прокомментировал визит украинских раскольников на Афон

Обновлено в 15:05
Гаджеты

Google разрабатывает измеряющие вес кроссовки

Google разрабатывает умные кроссовки, которые будут измерять вес своего владельца.
Обновлено в 15:39
Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Политика

В Венесуэле начались крупнейшие в истории военные учения

Самые масштабные гражданско-военные учения за 200 лет истории Венесуэлы пройдут с 10 по 15 февраля под названием «Двухсотлетие Ангостуры 2019».
Обновлено в 15:43
Политика

Трамп ответил на сообщения о своем безделье на работе

«СМИ смогли получить мой график работы, что сделать было очень легко», — ответил на это Трамп.
Обновлено в 15:30
Спорт

Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy

Обновлено в 13:49
Хоккей

НХЛ. Три гола Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»

Основное время матча завершилось вничью 4:4, а на 61 минуте Тарасенко принес "блюзменам" победу.
Обновлено в 15:44
Кино

В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку

Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Шимпанзе сбежал из зоопарка Белфаста с помощью палки

Шимпанзе сбежал из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев, сообщает The Guardian.
Обновлено в 09:29
Политика

В Росрыболовстве прокомментировали статью CNN о российском минтае

Обновлено в 13:56
Футбол

«Манчестер Сити» подчеркнул разницу

«Манчестер Сити» на своем поле разделался с «Челси» со счетом 6:0 и вернулся на верхнюю строчку в турнирной таблице, сбросив с нее «Ливерпуль», у которого, правда, столько же очков, что и у манчестерцев, и есть игра в запасе.
Обновлено в 14:18
Общество

Oxxxymiron высказался о скандальной рекламе Reebok

Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) прокомментировал скандальную рекламу бренда спортивной одежды Reebok с провокационными лозунгами.
Обновлено 08 февраля в 10:45
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