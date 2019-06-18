Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в МосквеРИА Новости 12:58

Самолет, на котором летел Филипп Киркоров со своими детьми, неудачно приземлился в подмосковном Домодедово. Этот рейс Варна — Москва компании S7 запомнится артисту, который летел с гастролей в Болгарии, надолго.

с чего всё началось

Самолет компании S7 совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились.

Происшествия В Швеции над зданием администрации подняли флаг СССР В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тебю подняли флаг Советского Союза, сообщает Expressen.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Происшествия Все задержанные за массовую драку в Чемодановке цыгане арестованы Арестованы 28 цыган за массовую драку в селе Чемодановка Пензенской области.

Экономика Медведев предложил увеличить пособия на детей Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.

Армия и оружие Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.

Футбол «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Транспорт Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.

Энергетика В России резко выросли оптовые цены на бензин Оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Росстата.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Политика Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.

Интернет Facebook представила криптовалюту Libra Компания Facebook Inc. официально обнародовала планы выпуска собственной криптовалюты под названием Libra и обещала создать безопасную систему платежей, поддерживаемую реальными активами и предназначенную для использования широким кругом пользователей.

Футбол Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022 Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.

Авто Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.

Общество Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Музыка У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.

Политика Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.