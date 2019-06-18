Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в МосквеРИА Новости 12:58

Самолет компании S7 совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились.
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с чего всё началось

Самолёт с Киркоровым и его детьми на борту попал в ЧП при посадке

Самолет, на котором летел Филипп Киркоров со своими детьми, неудачно приземлился в подмосковном Домодедово. Этот рейс Варна — Москва компании S7 запомнится артисту, который летел с гастролей в Болгарии, надолго.
Super.ru13:00

Подробнее о событии

Самолет с Киркоровым жестко приземлился в Домодедово

Взгляд.ру12:40

В Домодедове и S7 отрицают жёсткую посадку Airbus с Филиппом Киркоровым

Говорит Москва13:09

Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

РБК13:19

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве

РИА Новости12:58

«Из‐за ветра ушли на второй круг». В Домодедово и S7 заявили о штатной посадке рейса с Киркоровым

Телеканал 360°13:54

Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли

Lenta.ru13:39

Эксклюзив «URA.RU»: Киркоров раскрыл детали жесткой посадки самолета

URA.Ru12:54
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Происшествия

Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде

Обновлено в 13:06
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян настаивают на прекращении дела об убийстве

Обновлено в 12:36
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Происшествия

В Швеции над зданием администрации подняли флаг СССР

В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тебю подняли флаг Советского Союза, сообщает Expressen.
Обновлено вчера в 09:22
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 08:56
Политика

Песков рассказал о формате «прямой линии» с Путиным

Предстоящая «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет в классическом формате.
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Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Происшествия

Все задержанные за массовую драку в Чемодановке цыгане арестованы

Арестованы 28 цыган за массовую драку в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:16
Экономика

Медведев предложил увеличить пособия на детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде

ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ

Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Футбол

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 14:18
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Транспорт

Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев

Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Энергетика

В России резко выросли оптовые цены на бензин

Оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Политика

Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:02
Интернет

Facebook представила криптовалюту Libra

Компания Facebook Inc. официально обнародовала планы выпуска собственной криптовалюты под названием Libra и обещала создать безопасную систему платежей, поддерживаемую реальными активами и предназначенную для использования широким кругом пользователей.
Обновлено в 07:03
Футбол

Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Фейеноорда»

Обновлено в 13:48
Авто

Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.
Обновлено в 06:13
Общество

Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки

Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Обновлено в 12:28
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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