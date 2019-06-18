Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в МосквеРИА Новости 12:58
Самолет компании S7 совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились.
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с чего всё началось
Самолет, на котором летел Филипп Киркоров со своими детьми, неудачно приземлился в подмосковном Домодедово. Этот рейс Варна — Москва компании S7 запомнится артисту, который летел с гастролей в Болгарии, надолго.Super.ru13:00
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
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