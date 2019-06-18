Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летелREGNUM 15:08

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает РИА Новости.

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

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