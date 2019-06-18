Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летелREGNUM 15:08
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Финансы
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 12:18
Авто
Новую Toyota Supra раскупили в России за 4 часа
В России практически мгновенно раскупили все новые Toyota Supra. С момента открытия продаж до полного Sold Out прошло всего 4 часа.
Обновлено в 16:27
Общество
В России предложили исключить пищевой мак из списка наркотиков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических и психотропных средств, в частности исключив из него пищевой мак.
Обновлено в 06:12
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 17.06 – 23.06
Кто рассказывает: профессор молекулярной биологии Андреас Хейнол.
Обновлено вчера в 03:49
Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Политика
Волкер заявил, что дата поездки Зеленского в США еще не определена
Сроки визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты пока не определены.
Обновлено в 16:19
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика
МВД призвало провести ревизию ПДД
МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Гаджеты
Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30
Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
Обновлено в 15:07
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено в 10:31
Космос
NASA запустит в космос атомные часы для указания астронавтам направления
Ученые NASA запускают тестирование нового проекта для самокоординации корабля в космосе уже в следующем году.
Обновлено в 03:33
Футбол
Срок нахождения Платини под стражей пока не определен
Срок нахождения бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей пока не определен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:35
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Музыка
Пугачева даст второй юбилейный концерт
Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.
Обновлено в 13:40
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено в 06:47
Экономика
Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России
«По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.
Обновлено в 11:43
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Наука
Биологи назвали животных, которые выиграют от глобального потепления
Обновлено вчера в 02:25