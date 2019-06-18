Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летелREGNUM 15:08

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает РИА Новости.
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Информацию о жесткой посадке самолета с Киркоровым опровергли

Взгляд.ру15:00

Авиаперевозчик и аэропорт Домодедово ответили Киркорову о «жесткой посадке» самолета

URA.Ru15:52

В Домодедове и S7 отрицают жёсткую посадку Airbus с Филиппом Киркоровым

Говорит Москва13:09

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве

РИА Новости12:58

«Из‐за ветра ушли на второй круг». В Домодедово и S7 заявили о штатной посадке рейса с Киркоровым

Телеканал 360°13:54

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

РБК14:46

Киркоров рассказал о ЧП при посадке самолета в Москве: Нам спасли жизнь

РЕН ТВ12:30
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Политика

Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Обновлено в 14:38
Финансы

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 12:18
Авто

Новую Toyota Supra раскупили в России за 4 часа

В России практически мгновенно раскупили все новые Toyota Supra. С момента открытия продаж до полного Sold Out прошло всего 4 часа.
Обновлено в 16:27
Общество

В России предложили исключить пищевой мак из списка наркотиков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических и психотропных средств, в частности исключив из него пищевой мак.
Обновлено в 06:12
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Наука

Дайджест научно-популярных мероприятий 17.06 – 23.06

Кто рассказывает: профессор молекулярной биологии Андреас Хейнол.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область

Обновлено в 13:33
Гаджеты

Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi

Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Политика

Волкер заявил, что дата поездки Зеленского в США еще не определена

Сроки визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты пока не определены.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика

МВД призвало провести ревизию ПДД

МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Гаджеты

Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30

Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
Обновлено в 15:07
Космос

След мощного взрыва обнаружили на Марсе

Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено в 10:31
Космос

NASA запустит в космос атомные часы для указания астронавтам направления

Ученые NASA запускают тестирование нового проекта для самокоординации корабля в космосе уже в следующем году.
Обновлено в 03:33
Футбол

Срок нахождения Платини под стражей пока не определен

Срок нахождения бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей пока не определен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:35
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Музыка

Пугачева даст второй юбилейный концерт

Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.
Обновлено в 13:40
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено в 06:47
Экономика

Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России

«По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.
Обновлено в 11:43
Происшествия

На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом

Обновлено в 16:05
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Общество

В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева

По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Наука

Биологи назвали животных, которые выиграют от глобального потепления

Обновлено вчера в 02:25
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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