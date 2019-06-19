Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолетаИзвестия 02:41

с чего всё началось

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву. Как видно на кадрах, при приземлении лайнер сильно ударился о землю, после чего пилоты вновь подняли судно в воздух.

Происшествия В Ульяновске на берег Волги выбросило огромного сома Массы тины и ила поднялись со дна во время шторма, бушевавшего на Волге 14 июня. Не исключено, что гигантский сом погиб по той же причине.

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Религия В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм Пермская епархия РПЦ расценила как провокацию инцидент в местном храме святого апостола Андрея Первозванного, где служительница не позволила прихожанке поставить собственную свечу и потребовала с нее тысячу рублей пожертвований.

Происшествия Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.

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Музыка Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.

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