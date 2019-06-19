Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолетаИзвестия 02:41

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву. Как видно на кадрах, при приземлении лайнер сильно ударился о землю, после чего пилоты вновь подняли судно в воздух.
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 народного артиста России Филиппа Киркорова было опубликовано видео из салона самолета S7, на котором он с семьей возвращался из Болгарии, пишет "360".
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Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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