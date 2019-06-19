Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолетаИзвестия 02:41

с чего всё началось

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву. Как видно на кадрах, при приземлении лайнер сильно ударился о землю, после чего пилоты вновь подняли судно в воздух.

Общество Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.

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Происшествия На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

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Происшествия В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.

Политика Госдума наделяет военных Крыма и Севастополя статусом ветеранов Авторы инициативы предлагают присваивать звание ветерана военной службы тем военнослужащим, которые проходили службу в военных частей и вооруженных силах Украины, которые располагались на территории Крыма и города Севастополя.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.

Происшествия Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы РФ Андрея Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook.

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Политика МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.

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