Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолетаИзвестия 02:41
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву. Как видно на кадрах, при приземлении лайнер сильно ударился о землю, после чего пилоты вновь подняли судно в воздух.
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с чего всё началось
В Instagram народного артиста России Филиппа Киркорова было опубликовано видео из салона самолета S7, на котором он с семьей возвращался из Болгарии, пишет "360".Инфорос05:29
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
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