Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолетаИзвестия 02:41

с чего всё началось

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву. Как видно на кадрах, при приземлении лайнер сильно ударился о землю, после чего пилоты вновь подняли судно в воздух.

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Футбол Шюррле может перейти в один из московских клубов Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.

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Космос Как журналисты искали «солнечный» метеорит, а нашли тайную пещеру епископа Афанасия «Солнечными» хондриты называют потому, что по своей структуре эти метеориты почти полностью повторяют химический состав Солнца (за исключением газов).

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