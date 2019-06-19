Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолетаИзвестия 02:41

с чего всё началось

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву. Как видно на кадрах, при приземлении лайнер сильно ударился о землю, после чего пилоты вновь подняли судно в воздух.

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Происшествия Украинца, которого разыскивает Интерпол, задержали в Крыму ИА «Ореанда-Новости» Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Республику Крым.

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