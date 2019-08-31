Музыка
Газета.RuКиркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
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Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
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