Музыка

Газета.RuГазета.RuКиркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»

Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
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Обматеривший персонал «Новой волны» Киркоров не попал в фонограмму — видео

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