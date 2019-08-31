Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»

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