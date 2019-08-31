Музыка

Взгляд.руВзгляд.руКиркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»

На песенном конкурсе «Новая волна» в Сочи произошел новый казус с участием Филиппа Киркорова, ранее оказавшимся в центре скандала после того, как обрушился с нецензурной критикой на организаторов мероприятия. Во время выступления в костюме пчеловода артист не попал в фонограмму.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»

Взгляд.ру03:56

Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте

Пятый каналвчера в 04:26

Видео: Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

РЕН ТВвчера в 20:07

Филипп Киркоров промазал мимо фонограммы на «Новой волне». Видео

Телеканал 360°вчера в 12:50

Обматеривший персонал «Новой волны» Киркоров не попал в фонограмму — видео

Life.ruвчера в 07:06

Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»

Газета.Ru01:27

Закрытие «Новой волны»: Киркоров в костюме пчеловода, Лолита в прозрачных шароварах и экстремальное декольте Риты Оры

Комсомольская правдавчера в 03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:49, Вашингтон
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Газета.Ru 04:58
Баскетбол

Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Политика

Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Общество

Соболь пришла на шествие против политических репрессий

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.
Ведомости 07:32
Теннис

Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать

В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
RT на русском 02:49
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Автоспорт

Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

RT на русском 07:28
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Культура

Умер петербургский художник Сергей Ковальский

30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Футбол

«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги

У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
Советский спорт вчера в 16:40
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru 29 августа в 22:03
Футбол

Сычёв подписал контракт с «Пюником»

RT на русском 06:53
Экономика

Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое

Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета 06:36
Происшествия

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Газета.Ru 06:12
Политика

Президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо продолжать вводить санкции против России, передает Reuters.
Газета.Ru 07:29
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Общество

Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли

Официальный запуск новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево вновь перенесли.
Lenta.ru вчера в 13:28
Происшествия

В Петербурге двое кавказцев изнасиловали и ограбили приезжую девушку

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», около 6 часов утра 30 августа двое мужчин вломились в квартиру, которую снимала 20-летняя девушка из Брянской области.
АиФ Санкт-Петербург 07:20
Футбол

Букмекеры оценили шансы «Ростова» обыграть «Локомотив» в матче РПЛ

В своем последнем матче «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).«Ростов», в свою очередь, также находится в топ-5 лучших команд РПЛ, записав в свой актив после 7 туров 14 очков.
Vprognoze.ru 06:12
Футбол

«Оренбург» обыграл «Уфу» и одержал первую победу в сезоне

Спорт-Экспресс 06:23
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика

Борис Джонсон признался, что мечтал стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что не всегда грезил о дипломатической или политической карьере.
Life.ru 04:31
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Телеканал 360° 29 августа в 06:18
Гаджеты

Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro

Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.
iReactor вчера в 01:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное