Музыка
Взгляд.руКиркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
На песенном конкурсе «Новая волна» в Сочи произошел новый казус с участием Филиппа Киркорова, ранее оказавшимся в центре скандала после того, как обрушился с нецензурной критикой на организаторов мероприятия. Во время выступления в костюме пчеловода артист не попал в фонограмму.
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Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
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Закрытие «Новой волны»: Киркоров в костюме пчеловода, Лолита в прозрачных шароварах и экстремальное декольте Риты Оры
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