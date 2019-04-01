Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арестТАСС 02:43
Мещанский суд Москвы продлил до 4 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Удовлетворить ходатайство прокурора и продлить домашний арест Серебренникову до 4 июля", - сказала судья Ирина Акуратова.
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