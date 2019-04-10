Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»Коммерсантъ вчера в 16:42

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после спектакля «Мертвые души» в постановке режиссера.

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

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