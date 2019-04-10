Театры

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»Коммерсантъ вчера в 16:42

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после спектакля «Мертвые души» в постановке режиссера.
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Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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