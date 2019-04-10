Театры
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»Коммерсантъ вчера в 16:42
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после спектакля «Мертвые души» в постановке режиссера.
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Серебренников впервые после домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»
RT на русскомвчера в 17:12
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В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
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В четвёртом сезоне сериала «Корона» появится персонаж принцессы Дианы. Её сыграет начинающая актриса Эмма Коррин.
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Общество
В исторических зданиях Петербурга расцвела «альтернативная» жизнь
Весной этого года в Петербурге было анонсировано создание сразу нескольких креативных пространств.
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Политика
Володин отругал депутата за мат в соцсетях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за то, что она использует ненормативную лексику в соцсетях.
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В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
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Шоу-бизнес
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Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
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Движение на Савеловском направлении МЖД восстановлено
Электрички Савеловского направления следуют по расписанию после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.
Обновлено в 04:29
Политика
Венесуэла покидает Организацию американских государств
В сообщении МИДа говорится, что признание Х. Гуаидо ОАГ —это одно из самых печальных решений организации, а также применение давления и шантажа на страны-члены, входящие в объединение, для удовлетворения пожеланий Вашингтона.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Госдума приняла закон о крабовых аукционах в третьем чтении
При рассмотрении закона в третьем чтении принято постановление, где Госдума отразила возможные риски при реализации закона и поставила на контроль эффективную реализацию документа.
Обновлено в 04:09
Политика
Арктические регионы создадут совместную авиакомпанию
На базе двух авиапредприятий Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируется к созданию новая авиакомпания.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек
В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.
Обновлено в 03:23
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Космос
На ближайших к нам экзопланетах жизнь может развиваться прямо сейчас
Согласно авторам работы, жизнь на древней Земле развивалась в еще более жестких радиационных условиях, чем текущие условия на экзопланете Проксима b и других близлежащих экзопланетах.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
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Общество
ЗакС отправил в Госдуму свой вариант закона о реновации
Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали свой проект федерального закона о реновации жилищного фонда для российских регионов и отправили его на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 03:32
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено вчера в 15:13