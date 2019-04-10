Театры
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»Коммерсантъ вчера в 16:42
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после спектакля «Мертвые души» в постановке режиссера.
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Серебренников впервые после домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»
RT на русскомвчера в 17:12
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Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Политика
Президент Исландии запланировал продолжить изучение русского языка
Президент Исландии Гудни Йоханнесон сообщил о намерении вернуться к изучению русского языка.
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Космос
Российские космонавты на борту МКС начали выращивать ряску
Российские космонавты в рамках образовательного эксперимента пытаются вырастить ряску на борту Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 01:18
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Энергетика
Стоимость нефти Brent закрепилась выше $71 за баррель
Добавим, что в марте эксперты американского финансового гиганта Citigroup пересмотрели в сторону повышения свой прогноз по среднегодовым ценам на нефть эталонной марки Brent.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 10-километровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря.
Обновлено в 00:44
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материала СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Кино
Хемсворт изменил дизайн постеров Мстителей. Получилось забавно
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 06:51
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Авто
Появилось первое изображение нового Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
«Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Политика
В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Турция может оставить «Турецкий поток» на четверть пустым
Страна получает все больше газа из альтернативных источников, потребление в Турции при этом не растет и востребованность «Турецкого потока» может оказаться на четверть ниже его мощности.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
Обновлено вчера в 18:42
Авто
Подержанные автомобили в марте покупали реже
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Мэрия Новосибирска согласовала проведение «Монстрации»
Обновлено в 02:14