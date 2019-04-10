Театры

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»Коммерсантъ вчера в 16:42

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после спектакля «Мертвые души» в постановке режиссера.
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Худрук Гоголь-Центра Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после спектакля «Мертвые души»

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РБКвчера в 17:19

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RT на русскомвчера в 17:12

Кирилл Серебренников на сцене «Гоголь-центра». Видео

Дождьвчера в 16:04
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На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
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FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

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Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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