Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссерИзвестия 14:51
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме». Премию ему принесла постановка «Маленькие трагедии» в московском «Гоголь-центре», сообщает ТАСС.
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Мы благодарны театру, в котором возможно сделать такой большой спектакль. Спасибо ему. У нас была потрясающая команда, они все гении. Огромную помощь оказал нам сам Руди.
— Кирилл Серебренников, российский театральный режиссёрНевские Новости 15:05
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Авто
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Армия и оружие
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NYT получила Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа
Газета The New York Times (NYT) получила премию Пулитцера за репортажи о финансах семьи американского президента Дональда Трампа.
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