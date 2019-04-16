Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссерИзвестия 14:51

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме». Премию ему принесла постановка «Маленькие трагедии» в московском «Гоголь-центре», сообщает ТАСС.
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Кирилл Серебренников
Мы благодарны театру, в котором возможно сделать такой большой спектакль. Спасибо ему. У нас была потрясающая команда, они все гении. Огромную помощь оказал нам сам Руди.
— Кирилл Серебренников, российский театральный режиссёрНевские Новости 15:05

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Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр

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Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер

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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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