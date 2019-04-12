Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГКоммерсантъ 13:19
Новым главой «Газпром межрегионгаза» назначен Сергей Густов, начальником департамента внутреннего рынка газа — многолетний заместитель господина Селезнева Геннадий Сухов. Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
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В ДР Конго достигла пика эпидемия лихорадки Эбола
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Специалисты бразильской Клиники лечебной физкультуры CLINIMEX привлекли к эксперименту, продлившемуся с 2001 по 2016 год, 3878 спортсменов в возрасте 41-85 лет, из них 68% - мужчины, 5% - участники старше 80 лет.
Обновлено в 06:03
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:33
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Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
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Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
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Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
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Финансы
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на заседании глав минфинов и ЦБ финансовой "двадцатки" в Вашингтоне предложил странам "разбираться с рукотворными факторами" возможной мировой рецессии.
Обновлено в 18:09
Экономика
Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим
Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно.
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Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
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Общество
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить сообщения о йоге в СИЗО
Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения информации о том, что она требовала запретить занятия йогой в СИЗО, а также удалить эти сообщения.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра
Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
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Политика
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Обновлено в 14:53
Авто
Bentley может выпустить новый большой внедорожник
Британская автомобилестроительная компания Bentley может выпустить новый внедорожник.
Обновлено в 08:23
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
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Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Авто
Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга
Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга Правительство утвердило правила внесений изменений в конструкцию автомобиля.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Нант» вырвал победу у «Лиона» благодаря голу Лимбомба
"Нант" обыграл "Лион" в матче 32-го тура чемпионата Франции (2:1). Победный гол забил полузащитник Энтони Лимбомб.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
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Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»
Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Технологии
На ММСО 2019 представлены итоги международного опроса школьников
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Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославское издание «Яркуб»
Роскомнадзор внес ярославское издание «Яркуб» в реестр запрещенных сайтов.
Обновлено вчера в 08:42
Космос
Российский космонавт Александр Лазуткин опроверг 3 мифа о космосе
За долгие годы, кроме подлинных фактов о космосе, было придумано множество мифов, три из которых в недавнем интервью опроверг российский космонавт Александр Лазуткин.
Обновлено в 11:21
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Disney запускает собственный стриминговый сервис
Компания Walt Disney готовит собственный стриминговый сервис Disney+, который планирует запустить в ноябре этого года.
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«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
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Политика
«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»
Состояние нефтепровода «Дружба», проходящего через белорусскую территорию, остается в рабочем виде, о чем заявил Игорь Демин, советник главы компании «Транснефть».
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Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14