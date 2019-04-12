Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГКоммерсантъ 13:19

Новым главой «Газпром межрегионгаза» назначен Сергей Густов, начальником департамента внутреннего рынка газа — многолетний заместитель господина Селезнева Геннадий Сухов. Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
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«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

Газета.Ru14:09

Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров

Ведомости13:03

Сергей Густов назначен гендиректором «Газпром межрегионгаза»

Народные новости10:53

Глава «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев ушел из компании. Вместо него — Сергей Густов

Фонтанка.Ру11:39

«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

ТАСС11:36

Гендиректором «Газпром межрегионгаза» назначили Сергея Густова

News.ru10:59

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Коммерсантъ13:19
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Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 15:48
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
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Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»

Обновлено в 15:00
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Общество

Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Здоровье

Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных

Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
Обновлено в 10:14
Футбол

«Нант» вырвал победу у «Лиона» в домашнем матче

Нант на своем поле принимал Лион и победил со счетом 2:1. Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий хозяев Калифа Кулибали.
Обновлено в 16:42
Футбол

Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»

Обновлено в 03:41
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Интернет

Уязвимость нулевого дня в Internet Explorer позволяет похитить файлы с Windows-машин

Ghidra Содержание выпуска Подписка на "Хакер" ИБ-эксперт Джон Пейдж (John Page) обнародовал PoC-эксплоит для уязвимости нулевого дня в браузере Internet Explorer.
Обновлено в 15:35
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Экономика

Visa с 13 апреля в 3 раза повысила бесконтактный лимит по картам банков РФ

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — до 3 тысяч с 1 тысячи рублей.
Обновлено в 17:20
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Футбол

Сформированы все группы Кубка африканских наций-2019

Стали известны все группы Кубка африканских наций-2019. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 16:03
Общество

Семья Росселя стала немного беднее, а Чернецкого – богаче

Коллега Росселя по СовФеду, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал в 2018 году 8 млн 731,8 тысяч рублей, что почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2017 году (7 млн 268,5 тысяч рублей).
Обновлено в 12:04
Игры

В Star Conflict отмечают День космонавтики

«Разрушающий луч» подсвечивает и наносит урон вражеским кораблям, попавшим в область действия цели.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено в 08:56
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США ввели новые санкции против Венесуэлы

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Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Спорт

Россия занимает третье место после произвольного танца на командном ЧМ

Сборная России по фигурному катанию после произвольного танца продолжает оставаться на третьем месте в общем зачёте командного чемпионата мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:41
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины

Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Политика

В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Политика

Зеленский оценил встречу с Макроном

Обновлено в 11:21
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Кирилл Геннадьевич Селезнёв
Российский управленец, член правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром межрегионгаза», председатель совета директоров Мосэнерго.
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