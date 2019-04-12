Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГКоммерсантъ 13:19
Новым главой «Газпром межрегионгаза» назначен Сергей Густов, начальником департамента внутреннего рынка газа — многолетний заместитель господина Селезнева Геннадий Сухов. Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
Обновлено в 15:00
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Общество
Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Здоровье
Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных
Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
Обновлено в 10:14
Футбол
«Нант» вырвал победу у «Лиона» в домашнем матче
Нант на своем поле принимал Лион и победил со счетом 2:1. Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий хозяев Калифа Кулибали.
Обновлено в 16:42
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Интернет
Уязвимость нулевого дня в Internet Explorer позволяет похитить файлы с Windows-машин
Ghidra Содержание выпуска Подписка на "Хакер" ИБ-эксперт Джон Пейдж (John Page) обнародовал PoC-эксплоит для уязвимости нулевого дня в браузере Internet Explorer.
Обновлено в 15:35
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35
Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Экономика
Visa с 13 апреля в 3 раза повысила бесконтактный лимит по картам банков РФ
Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — до 3 тысяч с 1 тысячи рублей.
Обновлено в 17:20
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Футбол
Сформированы все группы Кубка африканских наций-2019
Стали известны все группы Кубка африканских наций-2019. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 16:03
Общество
Семья Росселя стала немного беднее, а Чернецкого – богаче
Коллега Росселя по СовФеду, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал в 2018 году 8 млн 731,8 тысяч рублей, что почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2017 году (7 млн 268,5 тысяч рублей).
Обновлено в 12:04
Игры
В Star Conflict отмечают День космонавтики
«Разрушающий луч» подсвечивает и наносит урон вражеским кораблям, попавшим в область действия цели.
Обновлено в 11:05
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Обновлено в 14:26
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Спорт
Россия занимает третье место после произвольного танца на командном ЧМ
Сборная России по фигурному катанию после произвольного танца продолжает оставаться на третьем месте в общем зачёте командного чемпионата мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:41
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21