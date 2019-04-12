Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГКоммерсантъ 13:19
Новым главой «Газпром межрегионгаза» назначен Сергей Густов, начальником департамента внутреннего рынка газа — многолетний заместитель господина Селезнева Геннадий Сухов. Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Хоккей
СКА отправил Гусева в «Вегас», Гаврикова – в «Коламбус»
Как сообщает официальный сайт СКА, Гусев и Гавриков будут выступать за свои новые клубы на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Обновлено в 18:27
Происшествия
В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома
В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Оцепление снято в районе КТО в Тюмени
В Тюмени в районе проведения контртеррористической операции (КТО) сняли оцепление, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 17:26
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Политика
Эстония запретила въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам России-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 15:35
Культура
Британский комик скончался после шутки про инсульт
Комик Ян Когито скоропостижно скончался во время выступления в баре города Бистер после того, как пошутил об инсульте.
Обновлено в 18:15
Общество
Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев
Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Обновлено в 14:26
Финансы
Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000
К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
Обновлено в 11:16
Общество
Москва и Петербург обменяются опытом по уборке территорий
Обновлено в 09:34
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Технологии
Для санавиации Волгограда создали систему ночного старта
Специализированная компания, обслуживающая санавиацию в регионах, создала световую систему для старта и посадки вертолетов.
Обновлено в 15:29
Космос
Специальные карты «Тройка» выпустили ко Дню космонавтики
Обновлено в 06:39
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Спорт
Гимнастка Мельникова взяла бронзу ЧЕ в многоборье
Гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье на чемпионате Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Транспорт
«Избавиться от административных барьеров»: что нужно Ростову, чтобы стать «умным городом»
«Блокнот Ростов» выяснил, что же такое «умный город» и какие его составляющие мы можем использовать уже сейчас.
Обновлено в 08:04
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Новой Москве произошел пожар в гаражном комплексе
В гаражном комплексе в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
Обновлено в 19:05
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Политика
«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»
Состояние нефтепровода «Дружба», проходящего через белорусскую территорию, остается в рабочем виде, о чем заявил Игорь Демин, советник главы компании «Транснефть».
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
Обновлено в 14:19
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Политика
AFP: Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, передаёт AFP со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 13:24
Общество
Врач клиники репродукции оказался «отцом» полсотни детей
ДНК-тесты показали, что он «отец» 49 детей, матери которых обратились в данное учреждение. Врач Ян Карбаат умер в 2017 году.
Обновлено в 18:35
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07