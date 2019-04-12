Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГКоммерсантъ 13:19

Новым главой «Газпром межрегионгаза» назначен Сергей Густов, начальником департамента внутреннего рынка газа — многолетний заместитель господина Селезнева Геннадий Сухов. Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
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«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

Газета.Ru14:09

Гендиректором «Газпром межрегионгаза» назначили Сергея Густова

News.ru10:59

Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров

Ведомости13:03

Почему ушел Селезнев. Скандалы в «Газпроме» меняют команду Алексея Миллера

Фонтанка.Ру13:30

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Коммерсантъ13:19

«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

ТАСС11:36

Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника

РБК13:05
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Хоккей

«Авангард» анонсировал финальную серию против ЦСКА под песню «Конь»

Обновлено в 13:03
Политика

ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
Обновлено в 13:30
Политика

Порошенко обратился с призывом к Зеленскому

Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут пройти в воскресенье, 14 апреля, на стадионе "Олимпийский", так как на площадке пройдет другое мероприятие.
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Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Политика

В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов

Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 01:43
Общество

Доход Вячеслава Володина за 2018 год составил 71,74 млн рублей

Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина в 2018 году составил 71,74 млн рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Госдумы.
Обновлено в 11:45
Спорт

Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году

Выдающийся хоккеист, член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году с доходом в 22,5 миллиона рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов, размещенных на сайте Госдумы в пятницу.
Обновлено в 13:21
Политика

Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России

Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России.
Обновлено в 15:09
Политика

Зеленский оценил встречу с Макроном

Обновлено в 11:21
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Экономика

Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн

Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Экономика

Семейные доходы членов правительства упали на 60% после смены кабмина

Декларации о доходах членов кабинета за 2018 год опубликованы на сайте правительства.
Обновлено в 12:37
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Общество

Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу

По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
Обновлено в 05:15
Политика

В Госдуме предложили запретить использование полиэтиленовых пакетов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Музыка

В Кремле на концерте в честь Дня космонавтики исполнили песни Рогозина

Песни на стихи главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина прозвучали на концерте в Государственном Кремлевском дворце.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
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Экономика

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
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Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 10:35
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 05:28
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
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ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
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Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева

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Кирилл Геннадьевич Селезнёв
Российский управленец, член правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром межрегионгаза», председатель совета директоров Мосэнерго.
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