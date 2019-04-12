Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГКоммерсантъ 13:19

Новым главой «Газпром межрегионгаза» назначен Сергей Густов, начальником департамента внутреннего рынка газа — многолетний заместитель господина Селезнева Геннадий Сухов. Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
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Кирилл Геннадьевич Селезнёв
Российский управленец, член правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром межрегионгаза», председатель совета директоров Мосэнерго.
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