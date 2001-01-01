Кирилл Погребняк дебютировал в чемпионате ШвецииСпорт-Экспресс 12:19

Нападающий Кирилл Погребняк провел дебютный матч в составе шведского "Фалькенберга". Россиянин вышел в стартовом составе на игру 1-го тура высшего шведского дивизиона против "Эребру".

Происшествия Силовики проводят обыски в филиале Россельхозбанка в Дагестане Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.

Общество Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.

Происшествия В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.

Общество Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Экономика Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» «Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.

Армия и оружие Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам "Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.

ЖКХ Беглов распорядился полностью отмыть Петербург к майским праздникам Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов поручил городским службам полностью убрать улицы Северной столицы к майским праздникам, сообщает 78.ru.

Происшествия В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта» В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».

Здоровье Эксперты назвали 5 сигналов организма о злоупотреблении солью Эксперты назвали 5 сигналов организма, которые свидетельствуют о злоупотреблении солью.

Энергетика «Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.

Происшествия В Саранске при обрушении фасада здания погибли два человека Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.

Финансы ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса» Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую.

Политика Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

Политика Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.

Здоровье Беглов: 110 поликлиник Петербурга станут «бережливыми» Александр Беглов заявил, что в 2019 году 110 поликлиник Санкт-Петербурга станут ”бережливыми”, передает Смольный 1 апреля.

Происшествия Задержан ректор Рязанского госуниверситета Ректор Рязанского государственного университета Андрей Минаев задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Политика Тимошенко догоняет Порошенко на выборах президента Украины Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко по итогам обработки 80, 2% голосов после первого тура выборов президента Украины уменьшает отрыв от действующего лидера страны Петра Порошенко.

Происшествия Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.

Космос Выброс метана на Марсе подтвердили данные станции Mars Express На Марсе нашли органику и подтвердили сезонные колебания метана в атмосфере, так что теперь в поисках марсианской жизни придется копать глубже Ученые также смоделировали разные сценарии появления метана в окрестностях кратера и сопоставили их между собой.

Происшествия В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.