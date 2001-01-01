Футбол

Кирилл Погребняк дебютировал в чемпионате ШвецииСпорт-Экспресс 12:19

Нападающий Кирилл Погребняк провел дебютный матч в составе шведского "Фалькенберга". Россиянин вышел в стартовом составе на игру 1-го тура высшего шведского дивизиона против "Эребру".
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Брат Погребняка дебютировал в чемпионате Швеции

Матч ТВ13:02

Брат Погребняка дебютировал в чемпионате Швеции

Sportbox.RU13:02

Кирилл Погребняк дебютировал в составе шведского клуба «Фалькенберг»

Чемпионат12:36

Кирилл Погребняк дебютировал в чемпионате Швеции

Soccer.ru12:29

Кирилл Погребняк дебютировал в чемпионате Швеции

Спорт-Экспресс12:19
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия

Силовики проводят обыски в филиале Россельхозбанка в Дагестане

Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
Обновлено в 12:53
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства

Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Политика

ЦИК Украины объявил второй тур выборов президента

Обновлено в 03:47
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
ЖКХ

Беглов распорядился полностью отмыть Петербург к майским праздникам

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов поручил городским службам полностью убрать улицы Северной столицы к майским праздникам, сообщает 78.ru.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Здоровье

Эксперты назвали 5 сигналов организма о злоупотреблении солью

Эксперты назвали 5 сигналов организма, которые свидетельствуют о злоупотреблении солью.
Обновлено в 06:43
Энергетика

«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз

Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Саранске при обрушении фасада здания погибли два человека

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Обновлено в 09:24
Финансы

ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса»

Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую.
Обновлено в 04:50
Политика

Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах

Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Здоровье

Беглов: 110 поликлиник Петербурга станут «бережливыми»

Александр Беглов заявил, что в 2019 году 110 поликлиник Санкт-Петербурга станут ”бережливыми”, передает Смольный 1 апреля.
Обновлено в 13:10
Кино

Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Обновлено в 04:53
Технологии

«Игру престолов» чаще всего заражают вирусами на пиратских сайтах

«Лаборатория Касперского» выяснила, что 17% пользователей в 2018 году заразились именно таким образом.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Задержан ректор Рязанского госуниверситета

Ректор Рязанского государственного университета Андрей Минаев задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 11:32
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Политика

Тимошенко догоняет Порошенко на выборах президента Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко по итогам обработки 80, 2% голосов после первого тура выборов президента Украины уменьшает отрыв от действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Космос

Выброс метана на Марсе подтвердили данные станции Mars Express

На Марсе нашли органику и подтвердили сезонные колебания метана в атмосфере, так что теперь в поисках марсианской жизни придется копать глубже Ученые также смоделировали разные сценарии появления метана в окрестностях кратера и сопоставили их между собой.
Обновлено в 12:59
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Происшествия

В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского

Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
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российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
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Российский футболист, нападающий шведского клуба «Фалькенберг». Младший брат Павла Погребняка, брат-близнец Николая Погребняка.
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