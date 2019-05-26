Футбол
Кирилл Панченко: «Благодарен судьбе, что сегодня удалось забить два мяча»Спорт-Экспресс 09:58
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после ничьей с "Арсеналом" в матче 30-го тура российской премьер-лиги (3:3) отметил, что в следующем сезоне команда будет настраиваться на положительный результат. Он также отметил, что был рад забить два гола в первом матче на новом стадионе.
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