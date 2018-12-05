Защита надеется добиться альтернативной меры пресечения: залога, ограничения в совершении определённых действий или домашнего ареста. Напомним, что Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друзья обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.

с чего всё началось

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