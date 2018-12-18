Футбол

Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что так делать нельзя
Чемпионат
04:33

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил с речью относительно своего заключения под стражу во время рассмотрения апелляции против продления ареста на два месяца.
Чемпионат04:33

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Кирилл Кокорин: мы сделали выводы и поняли, что так делать нельзя

Чемпионат04:33

Брат Кокорина Кирилл: «Мы не были замешаны в преступных деяниях до этого. Поняли, что нельзя так отвечать на оскорбления»

Спорт-Экспресс04:27

Кирилл Кокорин: «Не понимаю, как можно скрыться без паспортов. Я такого даже в фильмах не видел»

Sport24.ru04:30
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера.
Обновлено в 05:04
Футбол

Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Обновлено в 07:26
Футбол

У игрока «Динамо» Кирилла Панченко родилась дочь

Обновлено в 07:38
Футбол

Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре

Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.
Обновлено в 05:45
Футбол

Суд признал ФК «Кубань» банкротом

Решение о признании НАО «Футбольный клуб "Кубань"» банкротом 17 декабря принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает РАПСИ.
Обновлено в 04:36
Футбол

Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» хавбека «Реала» Иско

Полузащитник футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Иско может уже следующим летом оказаться в составе чемпионов Англии из "Манчестер Сити".
Обновлено в 04:45
Футбол

Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет в „Ювентус“»

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что знал о желании португальца покинуть "Реал" с января.
Обновлено вчера в 20:04
Футбол

Митрович признан лучшим футболистом года в Сербии

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович признан лучшим футболистом 2018 года в Сербии.
Обновлено в 02:18
Футбол

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Ожидается, что восстановление займёт около пяти-шести месяцев. Таким образом, он может пропустить остаток сезона.
Обновлено в 04:11
Футбол

Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:30
Футбол

В крыше новой арены «Тоттенхэма» обнаружена протечка

По информации The Times, на крыше южной трибуны обнаружена протечка.
Обновлено в 06:32
Футбол

«Торпедо» проведёт товарищескую встречу со старейшим клубом мира

Московское «Торпедо» проведёт товарищескую встречу с самым старым футбольным клубом мира — «Шеффилдом». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:32
Футбол

Экс-гендиректор «Спартака» считает Айртона рисковым приобретением

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал новость о подписании контракта с бразильским защитником Айртоном Лукасом.
Обновлено вчера в 14:54
Футбол

Бурдиссо стал спортдиректором «Бока Хуниорс»

У «Бока Хуниорс» появился новый спортивный директор.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Лестер» – «Манчестер Сити»: как закончится игра?

«Лестер» в 1/4 финала Кубка Лиги сразится во вторник с «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 10:17
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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