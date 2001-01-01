Хоккей
Кирилл Капризов: «Мне кажется, что Головин в „Монако“ реально кайфует»Спорт-Экспресс 02:50
Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о взаимооотношениях с земляком, полузащитником "Монако" Александром Головиным. Капризов и Головин родились в Кемеровской области.
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