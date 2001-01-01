Хоккей

Кирилл Капризов: «Мне кажется, что Головин в „Монако“ реально кайфует»Спорт-Экспресс 02:50

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о взаимооотношениях с земляком, полузащитником "Монако" Александром Головиным. Капризов и Головин родились в Кемеровской области.
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Кирилл Капризов: «Мне кажется, что Головин в „Монако“ реально кайфует»

Спорт-Экспресс02:50
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Российский хоккеист
Российский хоккеист, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА. Воспитанник новокузнецкого хоккея. На драфте НХЛ 2015 года был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером. Олимпийский Чемпион игр в Пхёнчхане 2018. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2016 года. Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2017 года. Обладатель Кубка Гагарина.
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Сорокин Илья
Российский хоккеист
Российский хоккеист, вратарь клуба КХЛ ЦСКА. Чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в составе Олимпийских спортсменов из России. Заслуженный мастер спорта России.
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