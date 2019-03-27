Футбол
Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»Московский Комсомолец 05:11
Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко расторг свой трудовой контракт по обоюдному согласию с руководством клуба. Об этом сообщили в пресс-лужбе «Уфы». Отмечается, что вместе с Кириченко команду покинет и старший тренер клуба Михаил Куприянов.
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«Уфа» может расстаться с Кириченко. Сменщик уже общается с генеральным директором
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