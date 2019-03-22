Политика
Киргизия просит защитить своих граждан в ЯкутииЕвразия Daily вчера в 20:59
Обеспечить безопасность граждан Киргизии, находящихся в Якутии, попросил председатель парламента этой страны Дастанбек Джумабеков посла России Николая Удовиченко. Об говорится на сайте пресс-службы заксобрания Киргизии.
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В Бишкеке просят посла РФ обеспечить безопасность граждан Киргизии в Якутии
Интерфакс - Россиявчера в 10:50
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