Политика
Бишкек попросил Москву защитить граждан Киргизии в ЯкутииЭхо Москвы вчера в 18:09
Бишкек попросил Москву защитить граждан Киргизии в Якутии. Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию в Республике Саха. Разрешением конфликта также занимается МИД Киргизии.
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В Бишкеке просят посла РФ обеспечить безопасность граждан Киргизии в Якутии
Интерфакс - Россиявчера в 10:50
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Шоу-бизнес
Актриса Кормухина назвала причину смерти Юлии Началовой
Обновлено вчера в 19:08
Единоборства
Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона
В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Спорт
Турсынбаева прыгнула четверной и выиграла серебро чемпионата мира
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прыгнула четверной сальхов при исполнении произвольной программы на на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
Броня тонка. Самые уязвимые танки Второй мировой войны
Британский родственник Перед началом Великой Отечественной войны Т-26 был самым массовым танком Красной армии.
Обновлено в 01:00
Общество
За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Обновлено вчера в 12:09
Интернет
Пользователи Bookmate из России получили письма о возможной утечке данных
Письма получили в том числе пользователи в России, сообщает vc.ru. В редакцию издания также пришло такое предупреждение.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Меркель и Трамп провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Авто
Крышу срывает: редкая и странная поломка семерки «Жигулей»
Жигули, хоть и считались надежными автомобилями, время от времени тоже ломались.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
На Камчатке морские пехотинцы потренировались на собачьих упряжках
Военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России осваивают собачьи упряжки и нарты.
Обновлено в 00:08
Политика
Стив Бэннон: «Умоляю народ Италии» не подписывать соглашений с Китаем
Стивен Бэннон, бывший главный стратег президента США Дональда Трампа, «умоляет народ Италии» не подписывать соглашение о китайском «Шелковом пути», 22 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:39
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Политика
Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр России Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Авто
Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
В Великобритании раритетный автомобиль Bentley продали на аукционе за рекордную сумму, равную 40 млн рублей (454 тысячи фунтов).
Обновлено вчера в 19:00
Музыка
В Уфе пройдёт концерт к 100-летию Республики Башкортостан
Сегодня, 23 марта, отмечается 100-летие со дня образования Республики Башкортостан.
Обновлено в 01:28
Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины
Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Общество
Доренко пристыдил Запашного после призыва лишить его эфира
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко отреагировал на слова дрессировщика Эдгарда Запашного, который призвал лишить журналиста эфира.
Обновлено в 02:44
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше
Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы
Четыре жительницы Пермского края признаны судом виновными в вымогательстве, истязании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже в отношении своей несовершеннолетней знакомой.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Началова сообщила о третьем браке перед смертью
Певица Юлия Началова незадолго до смерти откровенно призналась, что в непременно вновь выйдет замуж, передают Дни.ру.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
«Спартак» поздравил Кононова с 53-летием
"Спартак" поздравил главного тренера команды Олега Кононова с днем рождения. Сегодня, 23 марта ему исполняется 53 года.
Обновлено в 01:49