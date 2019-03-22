Политика

Бишкек попросил Москву защитить граждан Киргизии в ЯкутииЭхо Москвы вчера в 18:09

Бишкек попросил Москву защитить граждан Киргизии в Якутии. Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию в Республике Саха. Разрешением конфликта также занимается МИД Киргизии.
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Киргизия попросила защиты для своих граждан в Якутии

Телеканал 360°вчера в 22:19

Киргизия попросила Россию защитить сограждан в Якутии

URA.Ruвчера в 20:52

В Бишкеке просят посла РФ обеспечить безопасность граждан Киргизии в Якутии

Интерфакс - Россиявчера в 10:50

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Lenta.ruвчера в 17:57

Бишкек попросил посла России защитить киргизов после протестов в Якутии

РБКвчера в 17:02

Глава киргизского парламента попросил посла РФ позаботиться о безопасности граждан Киргизии в Якутске

Росбалтвчера в 11:37

Бишкек попросил Москву защитить граждан Киргизии в Якутии

Эхо Москвывчера в 18:09
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Шоу-бизнес

Актриса Кормухина назвала причину смерти Юлии Началовой

Обновлено вчера в 19:08
Единоборства

Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона

В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Спорт

Турсынбаева прыгнула четверной и выиграла серебро чемпионата мира

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прыгнула четверной сальхов при исполнении произвольной программы на на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие

Броня тонка. Самые уязвимые танки Второй мировой войны

Британский родственник Перед началом Великой Отечественной войны Т-26 был самым массовым танком Красной армии.
Обновлено в 01:00
Общество

За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков

Обновлено вчера в 12:09
Интернет

Пользователи Bookmate из России получили письма о возможной утечке данных

Письма получили в том числе пользователи в России, сообщает vc.ru. В редакцию издания также пришло такое предупреждение.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Меркель и Трамп провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ

Обновлено в 01:13
Авто

Крышу срывает: редкая и странная поломка семерки «Жигулей»

Жигули, хоть и считались надежными автомобилями, время от времени тоже ломались.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Польше построят объект для хранения оружия США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

На Камчатке морские пехотинцы потренировались на собачьих упряжках

Военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России осваивают собачьи упряжки и нарты.
Обновлено в 00:08
Политика

Стив Бэннон: «Умоляю народ Италии» не подписывать соглашений с Китаем

Стивен Бэннон, бывший главный стратег президента США Дональда Трампа, «умоляет народ Италии» не подписывать соглашение о китайском «Шелковом пути», 22 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:39
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Политика

Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр России Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Авто

Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей

В Великобритании раритетный автомобиль Bentley продали на аукционе за рекордную сумму, равную 40 млн рублей (454 тысячи фунтов).
Обновлено вчера в 19:00
Музыка

В Уфе пройдёт концерт к 100-летию Республики Башкортостан

Сегодня, 23 марта, отмечается 100-летие со дня образования Республики Башкортостан.
Обновлено в 01:28
Общество

В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя

Обновлено вчера в 16:38
Политика

Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины

Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Общество

Доренко пристыдил Запашного после призыва лишить его эфира

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко отреагировал на слова дрессировщика Эдгарда Запашного, который призвал лишить журналиста эфира.
Обновлено в 02:44
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22

Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса

В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше

Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы

Четыре жительницы Пермского края признаны судом виновными в вымогательстве, истязании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже в отношении своей несовершеннолетней знакомой.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Началова сообщила о третьем браке перед смертью

Певица Юлия Началова незадолго до смерти откровенно призналась, что в непременно вновь выйдет замуж, передают Дни.ру.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол

«Спартак» поздравил Кононова с 53-летием

"Спартак" поздравил главного тренера команды Олега Кононова с днем рождения. Сегодня, 23 марта ему исполняется 53 года.
Обновлено в 01:49
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