Экономика
Киргизия и Россия подписали соглашения на 6 млрд долларовОбщественное телевидение России 10:14
Россия и Киргизия подписали соглашения о партнёрстве более чем на шесть миллиардов долларов. В Бишкеке Владимир Путин обсуждал с киргизским коллегой военное, торговое, финансовое, сырьевое и энергетическое взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, передает ОТР.
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Врио главы Башкортостана: наши бизнесмены понимают кыргызстанских с полуслова
Sputnik Кыргызстан08:56
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Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).
Обновлено в 09:26
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Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Футбол
«Спартак» хочет выкупить тренировочную базу
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Группировка кораблей НАТО вошла в Черное море
«Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», - говорится в сообщении.
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Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
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В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено в 09:36
Авто
Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны
Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.
Обновлено вчера в 10:57
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Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками
Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками. Конфликт возник поздно вечером, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:28
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Космос
NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.
Обновлено в 12:01
Политика
Госдума рассчитывает в апреле принять поправки об упрощении госзакупок
Как сообщил журналистам руководитель этой группы, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, законопроект, серьезно упрощающий процедуры госзакупок и сокращающий сроки процедур, уже рассматривается в правительстве.
Обновлено в 11:47
Общество
Подростковый психоз связали с загрязненным воздухом
В новой работе ученые под руководством Хелен Фишер (Helen Fischer) из Королевского колледжа Лондона решили изучить, как загрязнение воздуха связано с проявлением психоза у подростков.
Обновлено в 07:38
Музыка
Американка Стингрей презентовала книгу о русском роке
Американка была замужем за гитаристом "Кино" Юрием Каспаряном, а потом — за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого имеет дочь Мэдисон.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Дело возможных убийц мэра Сергиева-Посада направлено в суд
В отношении девяти человек, включая возможного лидера группировки, утверждено обвинительное заключение, сообщается на сайте ведомства.
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Хоккей
ЦСКА — СКА 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Диетолог рассказал, как бороться с ожирением в России
Хлеб был и остаётся важнейшим продуктом питания.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года
"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Футбол
Анчелотти: «„Наполи“ не продаст Кулибали»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал слухи вокруг потенциального ухода защитника Калиду Кулибали.
Обновлено в 07:23