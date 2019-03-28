Политика
Киргизия и Россия подписали соглашения на 6 млрд долларовОбщественное телевидение России 10:14
Россия и Киргизия подписали соглашения о партнёрстве более чем на шесть миллиардов долларов. В Бишкеке Владимир Путин обсуждал с киргизским коллегой военное, торговое, финансовое, сырьевое и энергетическое взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, передает ОТР.
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Врио главы Башкортостана: наши бизнесмены понимают кыргызстанских с полуслова
Sputnik Кыргызстан08:56
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Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом
Обновлено в 13:55
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено в 12:14
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Авто
Renault Duster получил новую спецверсию Adventure
Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.
Обновлено в 09:51
Политика
Коломойский: провокацию в Керченском проливе создал Порошенко
По словам олигарха Игоря Коломойского, президент Украины Петр Порошенко сам создал провокационную ситуацию с военными кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 16:38
Технологии
Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС
«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03
Здоровье
Прокуроры выявили массовые приписки визитов воронежцев к врачам
Всего же, отмечают в облпрокуратуре, в ходе проверок удалось выявить более 600 счетов, выставленных за якобы проведенные обследования воронежцев страховым компаниям, которые на самом деле никогда не проводились.
Обновлено в 14:00
Политика
Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля
Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика
Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань
Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Игры
Warcraft и Warcraft II появились в GOG
Обновлено в 10:49
Игры
Gearbox анонсировала Borderlands 3
Студия Gearbox в рамках выставки PAX East представила третью часть серии Borderlands. Трейлер игры доступен на YouTube.
Обновлено в 15:59
Политика
В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией
Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.
Обновлено в 16:13
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО
В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Экономика
Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей
Российский рынок каршеринга в 2018 год увеличился в пять раз и достиг семи млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Суд отправил Ишаева под домашний арест
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
Обновлено в 03:15
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11