Политика

Киргизия и Россия подписали соглашения на 6 млрд долларовОбщественное телевидение России 10:14

Россия и Киргизия подписали соглашения о партнёрстве более чем на шесть миллиардов долларов. В Бишкеке Владимир Путин обсуждал с киргизским коллегой военное, торговое, финансовое, сырьевое и энергетическое взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, передает ОТР.
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Россия и Киргизия подписали 16 соглашений

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Сумма заключенных контрактов на киргизско-российском форуме составила $6,5 млрд

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Российские и киргизские компании подписали соглашения на $6 миллиардов

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Врио главы Башкортостана: наши бизнесмены понимают кыргызстанских с полуслова

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Россия и Киргизия подпишут рекордное число соглашений

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Башкортостан подписал с Киргизией соглашение о сотрудничестве

Московский Комсомолец03:35

Сумма предполагаемых кыргызско-российских соглашений возросла до 12 млрд долларов

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
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Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом

Обновлено в 13:55
Происшествия

В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено в 12:14
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Общество

OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Политика

Лукашенко пояснил свою реакцию после посещения коровника под Могилевом

Обновлено в 14:17
Футбол

Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев

Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Технологии

Изобретателям заплатят за использование разработок

Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Авто

Renault Duster получил новую спецверсию Adventure

Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.
Обновлено в 09:51
Политика

Коломойский: провокацию в Керченском проливе создал Порошенко

По словам олигарха Игоря Коломойского, президент Украины Петр Порошенко сам создал провокационную ситуацию с военными кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 16:38
Технологии

Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС

«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03
Здоровье

Прокуроры выявили массовые приписки визитов воронежцев к врачам

Всего же, отмечают в облпрокуратуре, в ходе проверок удалось выявить более 600 счетов, выставленных за якобы проведенные обследования воронежцев страховым компаниям, которые на самом деле никогда не проводились.
Обновлено в 14:00
Политика

Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля

Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика

Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Игры

Warcraft и Warcraft II появились в GOG

Обновлено в 10:49
Игры

Gearbox анонсировала Borderlands 3

Студия Gearbox в рамках выставки PAX East представила третью часть серии Borderlands. Трейлер игры доступен на YouTube.
Обновлено в 15:59
Политика

В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией

Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.
Обновлено в 16:13
Общество

Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы

Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова

Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Экономика

Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей

Российский рынок каршеринга в 2018 год увеличился в пять раз и достиг семи млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Общество

Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла

Обновлено в 03:15
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
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