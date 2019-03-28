Политика
Киргизия и Россия подписали соглашения на 6 млрд долларовОбщественное телевидение России вчера в 10:14
Россия и Киргизия подписали соглашения о партнёрстве более чем на шесть миллиардов долларов. В Бишкеке Владимир Путин обсуждал с киргизским коллегой военное, торговое, финансовое, сырьевое и энергетическое взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, передает ОТР.
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Киргизия и Россия подписали соглашения на 6 млрд долларов
Общественное телевидение Россиивчера в 10:14
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Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Транспорт
Томичи выйдут на митинг за «достойный транспорт»
В Томске пройдет митинг за «достойный городской транспорт». Мероприятие состоится в центре города 6 апреля.
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Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
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Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство
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Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
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Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
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Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
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Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
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Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Габулов рассказал, каково работать министром спорта
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, занимающий пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как ему дается новая работа.
Обновлено в 01:58
Культура
Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику
Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
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Аэропорт в Петрозаводске сменил название
Аэропорт Бесовец в Петрозаводске получил одноименное название – Петрозаводск. Распоряжение об этом подписало региональное правительство.
Обновлено в 01:50
Политика
В Россию приедет президент Эстонии
Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14
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В Лондоне Центральная мечеть оцеплена вооруженной полицией
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Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Минкультуры попросили штрафовать СМИ за «авторок» и «редакторок»
Министра культуры РФ Владимира Мединского попросили ввести штрафы для СМИ за использование феминитивов.
Обновлено в 02:09
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Изобретен самозалечивающийся лак — ему достаточно фена!
Обновлено в 01:00
Авто
В России стартовали продажи новой Honda Pilot
Обновлено в 01:12
Экономика
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:03
Здоровье
Ученые: Возраст отца влияет на психическое здоровье ребенка
Судя по проведенным исследованиям, каждые дополнительные десять лет возраста отца повышают риск развития шизофрении у детей на 30%.
Обновлено в 01:44
Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
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Спорт
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Обновлено вчера в 07:30
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В МРСК Сибири сменился генеральный директор
Прежний руководитель уехал на Северный Кавказ Исполняющим обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири" назначен 44-летний Павел Акилин.
Обновлено в 02:09