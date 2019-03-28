Киргизия и Россия подписали соглашения на 6 млрд долларовОбщественное телевидение России вчера в 10:14

Россия и Киргизия подписали соглашения о партнёрстве более чем на шесть миллиардов долларов. В Бишкеке Владимир Путин обсуждал с киргизским коллегой военное, торговое, финансовое, сырьевое и энергетическое взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, передает ОТР.

Киргизия и Россия подписали соглашения на 6 млрд долларов

Политика Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.

Транспорт Томичи выйдут на митинг за «достойный транспорт» В Томске пройдет митинг за «достойный городской транспорт». Мероприятие состоится в центре города 6 апреля.

Армия и оружие Группа кораблей НАТО вошла в Черное море Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.

Шоу-бизнес Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.

Религия Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.

Происшествия В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.

Авто Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.

Политика Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Политика «Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Авто Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.

Футбол Габулов рассказал, каково работать министром спорта Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, занимающий пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как ему дается новая работа.

Культура Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.

Общество Аэропорт в Петрозаводске сменил название Аэропорт Бесовец в Петрозаводске получил одноименное название – Петрозаводск. Распоряжение об этом подписало региональное правительство.

Политика В Россию приедет президент Эстонии Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.

Происшествия В Лондоне Центральная мечеть оцеплена вооруженной полицией Как сообщает The Sun, вооруженные сотрудники полиции Лондона оцепили здание Центральной мечети в Риджентс-парке в связи с убийством в ее окрестностях.

Политика Минкультуры попросили штрафовать СМИ за «авторок» и «редакторок» Министра культуры РФ Владимира Мединского попросили ввести штрафы для СМИ за использование феминитивов.

Экономика Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.

Здоровье Ученые: Возраст отца влияет на психическое здоровье ребенка Судя по проведенным исследованиям, каждые дополнительные десять лет возраста отца повышают риск развития шизофрении у детей на 30%.

Политика Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.

Авто В Сети показали тизер Ford Escape Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.