Политика

Киргизия и Россия подписали соглашения на 6 млрд долларовОбщественное телевидение России вчера в 10:14

Россия и Киргизия подписали соглашения о партнёрстве более чем на шесть миллиардов долларов. В Бишкеке Владимир Путин обсуждал с киргизским коллегой военное, торговое, финансовое, сырьевое и энергетическое взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, передает ОТР.
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Президенты России и Киргизии подписали в Бишкеке документы о сотрудничестве

Радио Маяк00:11

Визит Путина: Россия и Киргизия подписали соглашений на $6 млрд

Газета.Ruвчера в 12:12

Киргизия и Россия подписали соглашения на 6 млрд долларов

Общественное телевидение Россиивчера в 10:14
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Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

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Армия и оружие

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Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
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71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

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В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом

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Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
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Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

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Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
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Футбол

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Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, занимающий пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как ему дается новая работа.
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Культура

Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику

Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Общество

Аэропорт в Петрозаводске сменил название

Аэропорт Бесовец в Петрозаводске получил одноименное название – Петрозаводск. Распоряжение об этом подписало региональное правительство.
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В Россию приедет президент Эстонии

Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

В Лондоне Центральная мечеть оцеплена вооруженной полицией

Как сообщает The Sun, вооруженные сотрудники полиции Лондона оцепили здание Центральной мечети в Риджентс-парке в связи с убийством в ее окрестностях.
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Политика

Минкультуры попросили штрафовать СМИ за «авторок» и «редакторок»

Министра культуры РФ Владимира Мединского попросили ввести штрафы для СМИ за использование феминитивов.
Обновлено в 02:09
Авто

Изобретен самозалечивающийся лак — ему достаточно фена!

Обновлено в 01:00
Авто

В России стартовали продажи новой Honda Pilot

Обновлено в 01:12
Экономика

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:03
Здоровье

Ученые: Возраст отца влияет на психическое здоровье ребенка

Судя по проведенным исследованиям, каждые дополнительные десять лет возраста отца повышают риск развития шизофрении у детей на 30%.
Обновлено в 01:44
Политика

Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом

ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
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Политика

Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США

Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
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Елисеев выиграл спринт на ЧР по биатлону, Логинов занял второе место

Обновлено вчера в 07:30
Авто

В Сети показали тизер Ford Escape

Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
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«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
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В МРСК Сибири сменился генеральный директор

Прежний руководитель уехал на Северный Кавказ Исполняющим обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири" назначен 44-летний Павел Акилин.
Обновлено в 02:09
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Государство в Центральной Азии. Расположено в западной и центральной части горного массива Тянь-Шань. На севере граничит с Казахстаном, на западе - с Узбекистаном, на юго-западе - с Таджикистаном, на востоке и юго-востоке - с Китаем.
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