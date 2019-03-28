Экономика
Киргизия и Россия подписали 16 соглашенийРИА Новости 03:46
Киргизия и Россия подписали 16 межправительственных и инвестиционных соглашений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экономики республики. В Бишкеке проходит Восьмая киргизско-российская межрегиональная конференция "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции".
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Происшествия
В представительстве «Роснефти» на Дальнем Востоке проходят обыски
В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенного в Хабаровске, проходят обыски, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Культура
В Англии нашли картину Боттичелли. Ранее полотно считалось копией
Картина, долгое время считавшаяся копией одной из самых известных работ Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом» 1487 года, оказалась подлинником.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судно
Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие.
Обновлено в 04:09
Политика
Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии
Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Эсминец-«невидимка» ВМС США прибыл на Аляску
Американский ракетный эсминец-«невидимка» Zumwalt (DDG-1000) прибыл 23 марта на Аляску в порт Кетчикан.
Обновлено в 02:41
Общество
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Волгоградец осужден за убийство котенка на глазах детей
Обновлено в 07:41
Кино
Попытку запрета фильма Лунгина прокомментировали в Минкульте
Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала инициативу сенатора Игоря Морозова, предложившего запретить фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина о советских солдатах в Афганистане.
Обновлено вчера в 09:50
Транспорт
ГИБДД определилась с выдачей госномеров
Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Женщина, которая дала путевку в жизнь Иннокентию Смоктуновскому
Настоящей музой в жизни выдающегося советского актера Иннокентия Смоктуновского стала его вторая жена Саломея.
Обновлено в 06:23
Спорт
Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Биатлонист Матвей Елисеев из Москвы занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.
Обновлено в 07:35
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Политика
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала свою любимую обувь
Балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам свою любимую обувь, которую она носит на протяжении 30 лет.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов
"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
Обновлено в 04:51
Игры
Мобильная The Elder Scrolls: Blades вышла в раннем доступе
Внезапно для всех без лишних анонсов издательство Bethesda Softworks выпустило в раннем доступе The Elder Scrolls: Blades.
Обновлено в 04:35
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Футбол
Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
"Манчестер Юнайтед" рад объявить, что исполняющий обязанности наставника команды и бывший нападающий манкунианцев Сульшер стал главным тренером клуба, подписав контракт на три года, - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома
Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40