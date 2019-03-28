Экономика

Киргизия и Россия подписали 16 соглашенийРИА Новости 03:46

Киргизия и Россия подписали 16 межправительственных и инвестиционных соглашений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экономики республики. В Бишкеке проходит Восьмая киргизско-российская межрегиональная конференция "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции".
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Путин о росте товарооборота между Россией и Киргизией

RT на русском07:42

Власти Свердловской области и Киргизии договорились о сотрудничестве

Известия07:12

Башкортостан подписал с Киргизией соглашение о сотрудничестве

Московский Комсомолец03:35

Россия и Киргизии подписали соглашения на $6 млрд

DP.RU07:24

Россия и Киргизия в ходе бизнес-форума подписали контракты на $6 млрд

ТАСС06:06

Россия и Кыргызстан подписали соглашения примерно на $ 6 млрд — Панкратов

Sputnik Кыргызстан03:47

Российские и киргизские компании подписали соглашения на $6 миллиардов

РИА Новости06:13

Сумма соглашений между Кыргызстаном и Россией превысит 6 млрд долларов

КП - Бишкек02:04
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Происшествия

В представительстве «Роснефти» на Дальнем Востоке проходят обыски

В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенного в Хабаровске, проходят обыски, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Культура

В Англии нашли картину Боттичелли. Ранее полотно считалось копией

Картина, долгое время считавшаяся копией одной из самых известных работ Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом» 1487 года, оказалась подлинником.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судно

Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие.
Обновлено в 04:09
Политика

Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии

Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Эсминец-«невидимка» ВМС США прибыл на Аляску

Американский ракетный эсминец-«невидимка» Zumwalt (DDG-1000) прибыл 23 марта на Аляску в порт Кетчикан.
Обновлено в 02:41
Общество

«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии

Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Волгоградец осужден за убийство котенка на глазах детей

Обновлено в 07:41
Кино

Попытку запрета фильма Лунгина прокомментировали в Минкульте

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала инициативу сенатора Игоря Морозова, предложившего запретить фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина о советских солдатах в Афганистане.
Обновлено вчера в 09:50
Транспорт

ГИБДД определилась с выдачей госномеров

Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок

Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Женщина, которая дала путевку в жизнь Иннокентию Смоктуновскому

Настоящей музой в жизни выдающегося советского актера Иннокентия Смоктуновского стала его вторая жена Саломея.
Обновлено в 06:23
Спорт

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Матвей Елисеев из Москвы занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.
Обновлено в 07:35
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Политика

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала свою любимую обувь

Балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам свою любимую обувь, которую она носит на протяжении 30 лет.
Обновлено в 05:27
Гаджеты

«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов

"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
Обновлено в 04:51
Игры

Мобильная The Elder Scrolls: Blades вышла в раннем доступе

Внезапно для всех без лишних анонсов издательство Bethesda Softworks выпустило в раннем доступе The Elder Scrolls: Blades.
Обновлено в 04:35
Экономика

Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю

Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Футбол

Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

"Манчестер Юнайтед" рад объявить, что исполняющий обязанности наставника команды и бывший нападающий манкунианцев Сульшер стал главным тренером клуба, подписав контракт на три года, - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым

Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Недвижимость

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома

Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
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