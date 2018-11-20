Футбол

Кипрские гастроли: за что ФК «Кубань» обвинили в договорных матчах
РБК Краснодар
08:37

Портал Football Leaks опубликовал информацию о договорном характере товарищеских матчей по футболу, сыгранных в рамках зимних сборов на Кипре в 2016-2018 годах. По данным издания, за три зимы на Кипре было проведено 32 договорных матча, которые обслуживали «заинтересованные лица».
РБК Краснодар08:37
с чего всё началось
Объединение румынских журналистов выпустило новое расследование
 по документам Football Leaks – это большая история договорных матчей на Кипре, в которых замешаны в том числе российские клубы.
Sports.ruвчера в 16:15

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Эксперт прокомментировал обвинения в проведении российскими клубами договорных матчей

Московский Комсомолец11:06

Агент о товарищеских матчах на Кипре, которые могли быть договорными: «Брать результат за основу в товарищеской встрече – нонсенс»

Спорт-Экспресс11:09

Российские клубы подозревают в участии в договорных матчах

Газета.Ru05:31

Кипрская компания организовывала договорные матчи. Под подозрение попали 15 российских команд

Sport24.ruвчера в 16:44

15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Eurosport.ruвчера в 15:25

Источник: 15 российских клубов подозреваются в участии в договорных матчах

Чемпионатвчера в 13:00

Новая история от Football Leaks: подставные судьи выдумывают офсайды на матчах российских клубов на Кипре

Sports.ruвчера в 16:15
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Футбол

Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции

Футболисты сборной России сегодня вечером, 20 ноября, проведут решающий матч группового этапа Лиги Наций с командой Швеции.
Обновлено в 09:00
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В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича в клуб

Агент шведского футболиста Мино Райола уже встретился с представителями клуба. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
Обновлено в 11:46
Футбол

Головин заявил, что ему хочется равняться на тренера «Монако» Анри

Обновлено в 11:38
Футбол

Football Leaks: Васильев получал 10% с каждой продажи игроков «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев имеет пункт в контракте с клубом, по которому он получает 10% от продажи игроков.
Обновлено в 10:12
Футбол

Оздоев может покинуть «Зенит» зимой

Обновлено в 10:08
Футбол

Левандовски и Роббен занимаются по индивидуальной программе

Обновлено в 11:30
Футбол

Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
Обновлено в 10:44
Футбол

«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года

Вратарь «Реала» Кейлор Навас может продлить контракт с мадридцами.
Обновлено в 10:46
Футбол

Зеедорф хочет работать тренером в АПЛ

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф признался, что мечтает работать в АПЛ.
Обновлено в 11:23
Футбол

Т. Мотта: Моуринью не ищет красоты в футболе, ему нужен враг

Обновлено в 11:39
Футбол

Безбородов назначен главным арбитром матча РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА

Обновлено в 11:53
Футбол

Российский бизнесмен Александр Гринберг продал испанский ФК «Марбелья»

Александр Гринберг пробыл под стражей 133 дня, пока не внес залог в € 750 тыс. Marca уточняет, что после года переговоров с европейскими и азиатскими инвесторами господин Гринберг остановил выбор на предложении китайского бизнесмена Чжао Чжэня, крупнейшего акционера компании Guireniao Co. LTD. Ему и был продан ФК "Марбелья".
Обновлено в 11:45
Футбол

Рабьо летом покинет «ПСЖ» и хочет перейти в «Барселону»

Обновлено в 05:53
Футбол

Карраско на тренировке сломал нос одноклубнику

Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Карраско извинился за инцидент на тренировке команды, когда бельгиец в результате конфликта сломал нос своему одноклубнику Джину Пенгсиянгу.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Перишича

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Интера» Ивана Перишича.
Обновлено в 09:46
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