Экономика

Кипрская компания просит ЦБ проверить Банк БКФБанки.ру 01:18

Как указывается в письме, собственник 88% банка и председатель совета директоров Ольга Миримская распорядилась вывести все активы из банка. Компания просит ЦБ проверить финансовое положение Банка БКФ и его способности выполнять обязательства.В Банке БКФ не планируют выплачивать долг в полном объеме.
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Кипрский офшор просит ЦБ РФ проверить БКФ-банк

ПРАЙМ02:00

Чем бы милые не банкротились…

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Кипрская компания просит проверить «БКФ Банк»

Саминвестор02:04

Офшор попросил помощи у Центробанка

Lenta.ru11:33

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Банки.ру01:18

Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ

Коммерсантъвчера в 19:12
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В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
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Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
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На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
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В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами

После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
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Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка

Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
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Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
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Туктамышева дважды упала в короткой программе на новый сезон

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева дважды упала во время проката новой короткой программы на новый сезон в спортивном комплексе «Юбилейный» в Петербурге.
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Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
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Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
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Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

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Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

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Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
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Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
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