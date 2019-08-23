Экономика
Кипрская компания просит ЦБ проверить Банк БКФБанки.ру 01:18
Как указывается в письме, собственник 88% банка и председатель совета директоров Ольга Миримская распорядилась вывести все активы из банка. Компания просит ЦБ проверить финансовое положение Банка БКФ и его способности выполнять обязательства.В Банке БКФ не планируют выплачивать долг в полном объеме.
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Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
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Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул
Участники титульного боя за пояс WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания.
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Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
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Политика
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Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
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Экономика
Китай ударил по США ответными пошлинами
Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
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Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
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Экономика
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Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Обновлено в 05:19
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено в 06:28
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Кравчук назвал «симптомы» завершения войны в Донбассе
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Музыка
Шнуров стал самым богатым певцом в России по версии Forbes
Обновлено в 07:51
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НХЛ выступила с заявлением по дисквалификации Кузнецова
Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с официальным заявлением относительно дисквалификации Международной федерацией хоккея (IIHF) российского форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Технологии
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин и Эрдоган обсудили сирийский вопрос
ИА «Ореанда-Новости» Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону.
Обновлено в 08:15
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
В Москва-Сити открылся первый шоурум автомобилей Aurus
В деловом центре «Москва-Сити» открылась первая галерея российских автомобилей представительского класса Aurus.
Обновлено в 09:21
Авто
У LADA Granta будет версия Drive Active
Цена новой модели пока не названа АвтоВАЗ объявил о производстве LADA Granta в версии Drive Active.
Обновлено в 08:45
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
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Общество
Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне
Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.
Обновлено в 08:31
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова: «Я влюблена в несколько мужчин»
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Жесткие тесты автомата Калашникова показали на видео
Жесткие тесты автомата Калашникова «АК-47», разработанного в годы СССР, попали на видео.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Следователи изъяли курсовые работы студента ВШЭ Егора Жукова
Следователи изъяли из Высшей школы экономики (ВШЭ) личное дело и курсовые работы студента Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля, написал на своей странице в Facebook его адвокат Илья Новиков.
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Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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Происшествия
ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено вчера в 05:38
Наука
Ученые нашли способ побороть остеопороз у мышей
Обновлено вчера в 12:08
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
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Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
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Аллергикам посоветовали не пить абсент
Москвичам с аллергией на пыльцу посоветовали не пить абсент и вермут, а также не есть арбузы или дыни как минимум до сентября.
Обновлено в 07:15