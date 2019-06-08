Футбол
Киприоты перед матчей со сборной России уступили шотландцамProstoProSport вчера в 16:39
Футболисты сборной Шотландии в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 вырвали победу в матче с киприотами. Встреча группы I, прошедшая в субботу в Глазго, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Кипр проиграл в Глазго перед визитом в Россию. Все решилось в сумасшедшей концовке!
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:06, Ашберн
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