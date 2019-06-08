Киприоты перед матчей со сборной России уступили шотландцамProstoProSport вчера в 16:39

Футболисты сборной Шотландии в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 вырвали победу в матче с киприотами. Встреча группы I, прошедшая в субботу в Глазго, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Киприоты перед матчей со сборной России уступили шотландцам

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