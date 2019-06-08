Футбол

Киприоты перед матчей со сборной России уступили шотландцамProstoProSport вчера в 16:39

Футболисты сборной Шотландии в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 вырвали победу в матче с киприотами. Встреча группы I, прошедшая в субботу в Глазго, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Шотландия с приключениями одолела Кипр

Евро-футбол.рувчера в 16:46

Сборная Шотландии вырвала победу у команды Кипра в матче отбора к ЧЕ

RT на русскомвчера в 16:45

Квалификация Евро-2020. Россия забила 9 голов Сан-Марино, Бельгия победила Казахстан, Шотландия обыграла Кипр

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Бельгия разгромила Казахстан, а Шотландия одолела Кипр

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Киприоты перед матчей со сборной России уступили шотландцам

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Кипр проиграл в Глазго перед визитом в Россию. Все решилось в сумасшедшей концовке!

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Группа сборной России: Бельгия разгромила Казахстан, Шотландия обыграла Кипр

Sport24.ruвчера в 16:41
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Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

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Происшествия

В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар

В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
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Происшествия

В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Хоккей

НХЛ. Сент-Луис Блюз – Бостон Брюинз. Ставки на матч финала Кубка Стэнли от Дмитрия Мостового

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Дмитрия Мостового на первый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Сент-Луис Блюз – Бостон Брюинз.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Иранские С-300 не будут переброшены в Сирию

Фактически обозначились границы возможной применимости зенитных ракетных комплексов С-300, которые ранее были поставлены Россией для нужд ПВО Сирии.
Обновлено вчера в 05:45
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

В Балтийском море стартовали учения НАТО

Обновлено в 01:00
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Жена Ролана Быкова: «У него была язва и воспаление легких, но об этом никто не знал»

Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП под Сочи

В ДТП в Сочи пострадали не менее 15 туристов, передает РЕН ТВ. По имеющимся данным, автобус попал в аварию.
Обновлено в 02:35
Авто

Названы наиболее благоприятные для автомобиля интервалы замены техжидкостей

Все знают о том, что моторное масло в автомобиле нужно менять. Но не все знают точно, когда это лучше делать.
Обновлено в 01:58
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Политика

Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии

Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Происшествия

Журналиста Голунова не стали госпитализировать

Обновлено вчера в 12:24
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты

На Петербургском международном экономическом форуме введение общей валюты обсудили глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 09:05
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Энергетика

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Израиле произошел пожар на иностранном судне

Израильские власти получили сигнал о возгорании, устроенном "неизвестными элементами", с борта иностранного грузового судна, которое находится у средиземноморского побережья еврейского государства, сообщили местные военные.
Обновлено в 03:27
Единоборства

Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
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