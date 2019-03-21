Футбол

Кипр разгромил Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020Чемпионат вчера в 14:56

Сборная Кипра одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино. Встреча группы I, проходившая в Никосии на стадионе «ГСП», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Ещё в первом тайме дубль оформил Пиерос Сотириу, реализовавший два пенальти.
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Футболисты сборной Кипра разгромили команду Сан-Марино в отборе Евро-2020

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Кипр разгромил Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020

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Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020

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Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020

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