Футбол
Кипр разгромил Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020Чемпионат вчера в 14:56
Сборная Кипра одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино. Встреча группы I, проходившая в Никосии на стадионе «ГСП», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Ещё в первом тайме дубль оформил Пиерос Сотириу, реализовавший два пенальти.
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