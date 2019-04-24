Экономика
Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредитаРИА Новости 05:21
Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. Отвечая на вопрос, обращался ли Кипр по поводу досрочного погашения кредита, Силуанов сказал: "Нет, мне неизвестно ничего".
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Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа Путина
Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ряда районов Луганской и Донецкой областей, передает «Независимое телевидение Севастополя».
Обновлено в 14:18
Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 12:26
Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове
На 83 минуте снова отличился Фарфан, а в роли ассистента выступил Мацей Рыбус.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Жительнице Саратова по ошибке отрезали грудь
Следователи выяснили, что диагноз рак груди 57-летней женщине поставили только на основании обследования, которое пациентка проходила в другой клинике не онкологического профиля.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками
Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено в 06:26
Футбол
Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью, Мораес не забил пенальти в добавленное время
Футболисты киевского Динамо разошлись миром с донецким Шахтером в матче 25-го тура УПЛ 0:0.
Обновлено в 13:39
Политика
Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Футбол
ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»
Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.
Обновлено в 14:27
Авто
Aston Martin презентовал самый быстрый кабриолет
Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin презентовал новый кабриолет DBS Superleggera Volante.
Обновлено в 11:26
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины
Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Обновлено в 14:11
Наука
Две нейросети смогли преобразовать сигналы мозга в человеческую речь
Помимо нейросетей потребовалось создать еще синтезатор речи.
Обновлено в 15:28
Политика
Ким Чен Ын дал интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:28
Общество
Сад на крыше уничтожили коммунальщики в Екатеринбурге
Моргунов сообщил, что на собрании собственников жилья было решено сохранить сад на крыше, но в УК «Стандарт» заявили, что он разрушает кровлю и уничтожили его.
Обновлено в 15:24
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Хоккей
Ярославский «Локо» в третий раз завоевал кубок Харламова
Кубок Харламова вновь у «Локо», ярославская команда завоевала его уже в третий раз и теперь стала самой титулованной в лиге.
Обновлено в 12:58
Общество
В российских школах появятся новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах — «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 03:07
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за комментарий о Зеленском
Чешская радиостанция "Плюс" отказалась извиняться за комментарий к результатам состоявшихся на Украине выборов президента, озаглавленный: "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 15:20
Здоровье
Голикова рассказала о предстоящей всероссийской диспансеризации
Список медорганизаций, где можно пройти профосмотры, опубликуют на сайтах Минздрава Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к всероссийской диспансеризации, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32