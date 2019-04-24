Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредитаРИА Новости 05:21

Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. Отвечая на вопрос, обращался ли Кипр по поводу досрочного погашения кредита, Силуанов сказал: "Нет, мне неизвестно ничего".

Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита

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