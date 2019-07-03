Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил СторчакРИА Новости 06:01
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено в 13:56
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В России разработали новый способ пеленгации
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Обновлено в 12:56
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Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
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Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности женщин в России
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Шоу-бизнес
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Космос
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Обновлено в 13:10
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«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Экономика
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Обновлено в 09:13
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
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Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными
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Обновлено в 12:56
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Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
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Футбол
«Севилья» подтвердила трансфер Кунде
Пресс-служба "Севильи" сообщает, что клуб приобрел защитника "Бордо" Жуля Кунде, как это и ожидалось ранее.
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Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
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