Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил СторчакРИА Новости 06:01
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года.
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Напомним, что трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. Официально гибель 14 моряков была подтверждена 2 июля.
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Транспорт
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Происшествия
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Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
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В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
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Футбол
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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что именно его команда была достойна выхода в финал Кубка Америки — 2019.
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Теннис
Азаренко вышла в третий круг Уимблдона
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оформила выход в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 07:26
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Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Экономика
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери
Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
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В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Финансы
ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования
Вторая мера, о которой задумывается регулятор, связана с IRB-подходом, добавила Юдаева.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Политика
Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок
Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
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Кино
Walt Disney добилась беспрецедентного доминирования в прокате
Невероятный успех экранизаций комиксов Marvel, а также внушительные кассовые сборы фильмов, созданных другими дочерними структурами, позволили компании Walt Disney добиться беспрецедентного доминирования на американском рынке.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон
Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Россия опустилась на четыре строчки в Индексе паспортов мира
Россия опустилась на 51-е место в Индексе паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners.
Обновлено вчера в 07:15
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Минобороны: Норвегии не сообщали о взрыве газа на российской подлодке
Обновлено вчера в 15:29