Финансы

Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил СторчакРИА Новости 06:01

Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года.
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Кипр досрочно погасит долг перед Россией

iReactor07:37

Кипр может досрочно погасить кредит перед Россией на 2,5 млрд евро

Финмаркет07:25

Кипр намерен погасить долг перед Россией досрочно

News.ru06:23

Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак

РИА Новости06:01
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Российский режиссёр
Российский государственный деятель, заместитель министра финансов Российской Федерации с 2005 года.
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