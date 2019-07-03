Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил СторчакРИА Новости 06:01
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года.
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Путешествия
Kayak и Momondo перестали отображать отели в Крыму
Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в Крыму, следует из данных на сайтах туристических поисковиков.
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Обновлено в 05:55
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Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
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По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
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Кино
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Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
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Экономика
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Обновлено в 06:15
Кино
Мединский предложил составить в России рейтинг кинофикации регионов
Стоящий во главе Минкультуры Владимир Мединский выступил с инициативой составить рейтинг кинофикации всех регионов России.
Обновлено в 06:22
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
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Происшествия
В штаб-квартире Renault во Франции проходят обыски
В главном офисе компании Renault во Франции проходят обыски в рамках расследования дела о финансовых махинациях со стороны экс-главы автомобильной компании Карлоса Гона, сообщает Express.
Обновлено в 06:19
Наука
На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Обновлено вчера в 06:43
Наука
В древней пирамиде Египта нашли «путь в загробный мир»
Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире.
Обновлено в 09:11
Авто
Новый BMW X6 светится в темноте
BMW X6 третьего поколения построен на новой платформе CLAR, которая позволила оснастить его более интересными двигателями.
Обновлено в 02:10
Футбол
Бывший игрок «Краснодара» отреагировал на отстранение Мусаева
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Мурада Мусаева от нахождения на тренерской скамейке во время игры команды в течение года.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Россияне верят в пользу холодца для суставов
О пользе холодца для суставов говорят только 20% опрошенных, еще 60% скептически относятся к его чудесным свойствам.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Наука
Генное редактирование избавило мышей от ВИЧ
Специалисты применили к подопытным мышам, зараженным аналогом ВИЧ, антиретровирусную терапию длительного действия, которую разработал один из соавторов исследования.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности
Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Автодорогу на востоке Красноярского края закрыли из-за подтопления
"В Абанском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на автодороге Канск - Абан - Богучаны - Пея затопило участок протяженностью 700 м. Глубина переливов достигает одного метра", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:10
Общество
Офисных работников начали оформлять как самозанятых
Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого.
Обновлено в 02:45
Экономика
Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается
Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Транспорт
Новый участок платной трассы М-11 открыли в Тверской области
Движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери – с 97-го по 149-й км открыли 3 июля.
Обновлено в 06:30
Космос
Локализован второй отдельный быстрый радиовсплеск
Коллектив ученых исследовал радиовсплеск FRB 190523, который был зафиксирован 23 мая 2019 года установкой DSA-10 — начальным вариантом сооружаемого массива радиотелескопов Deep Synoptic Array.
Обновлено в 08:26
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:16
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Кино
Умер кинорежиссёр Василий Панин
Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Обновлено в 08:28