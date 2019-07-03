Финансы
Кипр досрочно погасит долг перед РоссиейiReactor 07:37
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Кипр сможет погасить российский кредит досрочно до конца августа или начала сентября. По словам российского чиновника, Кипр сам заявил о досрочном погашении займа, который был взят у России в 2011 году.
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