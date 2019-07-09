Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка АмерикиSports.ru 18:00
Модель Кинси Волански вновь оказалась в центре внимания. Американка, известная тем, что она выбегала на поле в финале Лиги чемпионов, пыталась повторить свой поступок в финале Кубка Америки.
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В Тбилиси начались столкновения между митингующими
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"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
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В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
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Инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.
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«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
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Москва встречает испанского скульптора Жауме Пленсы
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Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»
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В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
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Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
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Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
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Саакашвили отреагировал на слова о своей причастности к «Рустави 2»
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на свою причастность к грузинскому телеканалу "Рустави 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
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Общество
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За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
Обновлено в 18:57
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Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
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Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
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Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
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В Абхазии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Девять человек, в числе которых граждане России, пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса и иномарки в Абхазии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Абхазии.
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Космос
Пришельца сняли на видео в Дагестане
Если бы феномены происходили в присутствии людей с современными гаджетами, снимающими качественное видео, человечество, наверняка, уже разгадало бы все мистические тайны.
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