Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка АмерикиИзвестия 22:23
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро. Об этом она сообщила в своем Instagram.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
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