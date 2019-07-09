Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка АмерикиИзвестия 22:23

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро. Об этом она сообщила в своем Instagram.
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Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Бомбардир.ру18:15

Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Газета.Ru19:05

Кинси Волански в финале Кубка Америки вновь попыталась выбежать на поле

Спорт-Экспресс18:42

Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, пыталась повторить трюк в финале Кубка Америки

Sport24.ru18:48

Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Sports.ru18:00

Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, пыталась повторить акцию во время финала Кубка Америки

Матч ТВ17:29

Девушка, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ, пыталась повторить акцию во время финала Кубка Америки

Sportbox.RU17:29
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
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